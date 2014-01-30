Входящий в группу крупнейших украинских банков «УкрСиббанк» в 2013 году снизил прибыль в 2,7 раза по сравнению с 2012 годом - до 24,503 млн грн, сообщается в отчетности на официальном сайте банка.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка сократились на 6,86% - до 24,112 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 4,62%, до 14,602 млрд грн, обязательства - на 7,73%, до 21,461 млрд грн, средства клиентов - на 3,93%, до 16,632 млрд грн, собственный капитал - на 0,81%, до 2,650 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,774 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, «УкрСиббанк» в 2012 году получил 65,187 млн грн прибыли против 3,768 млрд грн убытка за 2011 год.

Справка УНИАН. «УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших украинских банков.

Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas (Франция, 84,9996% акций) и ЕБРР (15% акций).