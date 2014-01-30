Миндоходов объединит отчетность по единому соцвзносу и доходам физлиц

Министерство доходов и сборов Украины намерено в ближайшее время ввести единую отчетность для двух платежей – налога на доходы физических лиц и единого социального взноса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, возможность такого объединения отчетности не раз обсуждалась между руководством Миндоходов и представителями деловых кругов и была поддержана министром Александром Клименко.

«По поручению министра специалисты Миндоходов разработали несколько вариантов объединения отчетности, которые будут вынесены на обсуждение общественности», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, объединение отчетности позволит сократить документооборот для предприятий и частных предпринимателей, а также уменьшить для них временные затраты на выполнение процедур уплаты налогов. Эксперты министерства предлагают унифицировать не только документооборот, но и базы данных плательщиков налогов с доходов физлиц и единого соцвзноса (ЕСВ).

При этом на обсуждение предпринимателей выносятся два варианта: присоединение ведомостей об уплате ЕСВ к общей декларации о доходах или, наоборот, внесение записей о начислении налога на доходы в отчетность об уплате ЕСВ.

Читайте такжеОбъем платежей по единому соцвзносу в октябре-декабре вырос на 2 млрд грн"Объединение отчетности – это еще один шаг в рамках реформы администрирования единого социального взноса, начатой в 2013 году посредством передачи этой функции от органов Пенсионного фонда Министерству доходов и сборов Украины", - отмечают в Миндоходов. Кроме того, в министерстве планируют расширить возможности подачи объединенной отчетности в режиме онлайн.

Как сообщал УНИАН, по информации Миндоходов, с начала года объем платежей по единому социальному взносу составил 11,4 млрд грн.

Граждане Украины в рамках кампании по декларированию доходов, полученных в 2013 году, за две недели нового года задекларировали порядка 1,1 млрд грн доходов.