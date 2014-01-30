Кабмин намерен активизировать переговоры с ЕС и МВФ - эксперты

По словам эксперта, евроинтеграция, кроме прочего, может помочь наладить отношения с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, ранее Фонд приостановил транши для Украины из-за невыполнения украинскими властями взятых на себя обязательств по сокращению дефицита бюджета и приведению тарифов на газ до экономически обоснованного уровня. В ноябре прошлого года глава Кабмина Николай Азаров заявил, что позиция Евросоюза сыграла роль в неполучении Украиной кредита МВФ.

Однако стремительных действий на этом фронте пока не будет. «Правительство будет стараться удерживать нейтралитет., в том чилсе, под влиянием России», - отмечает управляющий активами КУА «Кинто» Павел Ильяшенко.

В свою очередь Александр Пасхавер считает, что переговоры с ЕС и МВФ будут продолжены - «Переговоры с МВФ ведутся постоянно, они не прекращались». При этом эксперт отмечает, что на ход будущих переговоров с МВФ большое влияние окажет фигура премьера, его экономическое чутье. «Сергей Арбузов, хоть и не имеет пока достаточного опыта в решении социальных проблем, для МВФ всегда подходил как переговорщик. Арбузов склонен к компромиссам – и это устраивает МВФ», - говорит А. Пасхавер.

Впрочем, нынешнему правительству вряд ли удастся договориться о быстром возобновлении кредитования со стороны МВФ. «МВФ – это агент наиболее сильных государств мира. Поэтому он испытывает их политическое влияние и зависит от их мнения», - отметил А. Пасхавер. Кроме того, сотрудничество с МВФ предполагает серьезные реформы, а у меня есть сомнения, что украинская сторона будет готова их проводить в предвыборный год», - отмечает управляющий активами КУА «Кинто» Павел Ильяшенко.

Напомним, что в 2010 г. Украине была открыта новая программа МВФ stand-by. Согласно условиям, наша страна должна была получить SDR10 млрд ($15,4 млрд). В результате было получено лишь два транша на SDR2,25 млрд ($3,47 млрд). После этого финансирование приостановили из-за невыполнения украинским правительством договоренностей с Фондом. Вернуть деньги МВФ украинское правительство планирует, в том числе, за счет займов в России.