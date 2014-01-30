ПУМБ в 2013 году увеличил прибыль на 64%

Согласно отчету банка, с начала 2013 года активы ПУМБ выросли на 17,64% – до 33,207 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 17,05%, до 19,898 млрд грн, обязательства – на 18,91%, до 28,555 млрд грн, средства клиентов – на 17,06%, до 20,443 млрд грн, собственный капитал – на 10,41%, до 4,652 млрд грн, уставный капитал не изменился и составил 3,294 млрд грн.Читайте также«Родовид Банк» в 2013 году нарастил убыток в 6,6 разаКак сообщал УНИАН, ПУМБ в 2012 году, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 1,3% – до 271,199 млн грн.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 92,24% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат Ахметов.