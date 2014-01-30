Китай будет инвестировать в Украину при условии ее ассоциации с Евросоюзом - МИД Польши
Китайская власть выдвинула условия для своих инвестиций в Украину
Китайская власть выдвинула условием для своих инвестиций в Украину подписание украинской властью Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью польскому агентству РАР.
"Из того, что знаю, власти Китая во время визита Президента Януковича заявили, что их страна заинтересована инвестировать в украинский аграрный сектор, но при условии подписания Соглашения об ассоциации", - отметил Сикорский.
Министр объяснил такое требование желаниям лучшей защиты своих инвестиций.
Он прибавил, что Украина может получить значительно больше финансовой помощи от Евросоюза, чем в 1993 году получила Польша после подписания Соглашения об ассоциации.
В то же время Сикорский еще раз подчеркнул, что ЕС не будет финансировать "отсутствие реформ" и "неэффективную экономику" в Украине, отметив, что подписание этого документа, кроме макроэкономической помощи европейцев, позволит увеличить частные инвестиции и кредитные ресурсы международных финансовых институтов.
Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2013 года украинская власть отказалась подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, объяснив это решение недостаточной поддержкой европейцами их экономики в условиях прогнозируемого ухудшения ее ситуации.