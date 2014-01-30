Миндоходов помогает экспортерам проходить таможенные процедуры на границе

Министерство доходов и сборов Украины в рамках своей компетенции и возможностей оперативно предоставляет всю необходимую помощь украинским экспортерам, испытывающим определенные затруднения с прохождением грузов на украинско-российской границе в связи с введением Федеральной таможенной службой Российской Федерации новых правил досмотра украинского экспорта.

Об этом министр Александр Клименко заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1", сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Как сообщалось ранее, таможенные органы России ввели с 29 января 2014 года 100%-ный досмотр украинских грузов, в связи с чем у украинских товаропроизводителей возникают проблемы не столько при пересечении границы, сколько на внутренних таможенных складах РФ.

В то же время в Министерстве доходов и сборов Украины отмечают, что ситуация полностью контролируемая.

Комментируя ситуацию, министр Александр Клименко отметил: «Мы сегодня работаем в режиме, который позволяет нам оперативно получать информацию о возникающих на границе проблемах. Мы также, не единожды, вели переговоры с нашими коллегами с российской таможни, и мы будем предоставлять всю необходимую помощь для того, чтобы наши предприниматели не ощущали (неудобств - УНИАН), а все вопросы, которые возникают, мы решали совместно с российскими таможенниками очень оперативно».

По словам Клименко, на текущий момент каких-то серьезных очередей на границе сотрудники Миндоходов пока не фиксируют. «Однако и в этих случаях мы разбираемся. По моему поручению сформирована рабочая группа, которая в режиме 24/7 отслеживает вопросы по каждому грузу и пункту пропуска. Мы будем предоставлять быструю и эффективную помощь в рамках возможности Миндоходов», - цитирует пресс-служба Клименко.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ сообщили о том, что 29 января в 00:00 таможенная служба Российской Федерации начнет применять режим 100%-го досмотра товаров, импортируемых из Украины. Основанием для таких действий может послужить распоряжение Федеральной таможенной службы РФ, отданное таможням в российских регионах. По заявлениям украинских товаропроизводителей, ситуация во многом напомнила события августа 2013 года, когда фактически весь украинский экспорт в Россию был заблокирован таможенной службой РФ.

В то же время в Министерстве доходов и сборов Украины заявили, что постоянно отслеживают ситуацию на украинско-российской границе и пока не зафиксировали случаев возникновения очередей или чрезвычайных ситуаций.