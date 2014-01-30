Ericsson за год увеличил чистую прибыль в 2 раза
Шведский производитель телеком-оборудования увеличил чистую прибыль до 1,8 млрд долл.
Шведский производитель телеком-оборудования компания Ericsson в 2013 году по сравнению с годом ранее увеличила чистую прибыль более, чем в 2 раза – до 1,8 млрд долл., сообщается в официальном отчете компании.
По данным Ericsson, увеличение прибыли по итогам года связано с прекращением деятельности убыточного подразделения ST-Ericsson.
Согласно отчету, выручка компании в прошлом году по сравнению с 2012 годом практически не изменилась и составила 35 млрд долл.
При этом прибыль на одну акцию компании увеличилась вдвое и составила 0,6 доллара США.
На финансовый результат Ericsson также повлияло заключение в 2013 году патентного соглашения с Samsung. Так, чистая прибыль от лицензионных платежей южнокорейской компании составила более 500 млн долл.
Справка УНИАН. Ericsson - шведская компания, занимающаяся производством телекоммуникационного оборудования. Компания была основана в 1876 году Ларсом Магнусом Эрикссоном как мастерская по ремонту телеграфного оборудования.
На сегодняшний день количество сотрудников Ericsson превышает 100 тыс. человек. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме.