Нотариусам могут разрешить регистрировать и ликвидировать бизнес

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) предлагает Верховной Раде принять законопроект, наделяющий нотариусов правом регистрировать и ликвидировать предприятия и физических лиц-предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава Укргосреестра Дмитрий Ворона.

«Очень хорошо себя показала система предоставления услуг нотариусами в сфере недвижимости. Мы бы хотели ее расширить и на регистрацию бизнеса также. Именно для этого нам необходима поддержка парламентом соответствующего законопроекта, - сказал Ворона. – Я обращаюсь и очень прошу помочь нам в решении этого вопроса – чтобы нотариусы также регистрировали и ликвидировали бизнес».

По его словам, Укргосреестр крайне заинтересован в возобновлении нормальной работы Верховной Рады, поскольку на рассмотрении народных депутатов находятся еще порядка 8 законопроектов, направленных на упрощение регистрационных процедур. В частности, по словам Вороны, в первом чтении уже принят закон об усовершенствовании регулирования отношений касательно объектов недвижимого имущества (№2049а), позволяющий урегулировать вопрос передачи архивов от БТИ к Укргосреестру, что даст возможность начать оцифровку этих архивов и внести данные в электронный реестр личных прав на недвижимое имущество.

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Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2013 года к Укргосреестру перешло право регистрации бизнеса. В 2013 году регистраторы юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществили около 3 млн регистрационных действий. В 2013 году Укргосреестр осуществил 4,8 млн регистрационных действий в сфере регистрации прав на недвижимость, что вдвое больше показателя 2012 года. Порядка 40% всех операций осуществили нотариусы, которым с 1 июля 2013 года дано право вести регистрацию недвижимого имущества.

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