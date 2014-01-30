Киевляне в 2013 году задекларировали 1,2 млрд грн доходов, полученных из-за границы

Жители Киева в 2013 году подали 1312 деклараций о доходах, полученных из-за границы в 2012 году, и задекларировали таким образом 1,223 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

При этом налогоплательщики уплатили в бюджет 166,7 млн грн.

В Миндоходов Киева напомнили, что граждане, получающие иностранный доход, должны декларировать его в обязательном порядке в рамках общегосударственной декларационной кампании. На текущий момент в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, полученных в 2013 году, включая иностранные доходы.

Читайте такжеЭксперты: положительный эффект от всеобщего декларирования доходов проявится через 3-7 лет«Обращаем внимание, что из зарплаты легально работающего за границей гражданина Украины налог платится по правилам стран, где получен доход. А по итогам года такой гражданин обязан подать годовую налоговую декларацию о полученных доходах и уплатить налог», - подчеркнули в Миндоходов Киева.

В то же время, по информации ведомства, если между Украиной и страной получения дохода подписан договор об избежании двойного налогообложения и у физлица есть легальная справка об уплате налогов за границей, итоговая сумма налога, которую гражданин должен уплатить в Украине по итогам декларационной кампании, уменьшается ровно на сумму налога, которую гражданин уже уплатил в стране получения дохода.

Как сообщал УНИАН, жители Киева в рамках декларационной кампании, проведенной в Украине с 1 января по 1 мая 2013 года, подали 30 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах и уплатили в бюджет 317,4 млн грн налогов с доходов, полученных в 2012 году. Количество миллионеров составило 1457 человек. Они получили порядка 6 млрд грн доходов, а сумма уплаченных ими налогов составила 227 млн грн.

Наибольшую сумму налога – 8,5 млн грн – уплатила жительница Святошинского района столицы, ведущая независимую профессиональную деятельность.