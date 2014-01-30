В Украине по итогам года зафиксирован нулевой рост ВВП

Валовой внутренний продукт Украины вырос на 3,7% в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, по итогам 2013 года в целом зафиксирован нулевой рост ВВП.

Об этом сообщила Государственной служба статистики Украины на сайте, ссылаясь на свои оперативные данные.

Согласно данным Госстата, по сравнению с третьим кварталом 2013 года с учетом сезонного фактора рост ВВП составил 2,4%.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составил - 1,444 трлн грн.



Как сообщал УНИАН, спад ВВП по итогам второго квартала 2013 года в годовом выражении составил 1,3%, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад составил 0,5%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1,409 трлн грн.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's оценило падение реального ВВП в Украине в 2013 году в 1%, рост номинального ВВП по сравнению с 2012 годом на 2 млрд долл., до 178 млрд долл.

Государственный бюджет Украины на 2013 год предполагал темпы роста реального ВВП на 3,4%.

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