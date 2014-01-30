В НБУ намерены создать условия для кредитования реальной экономики

Об этом в интервью информационному агентству Reuters заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова.

«Для нас основной целью в этом году должно быть создание условий для кредитования реальной экономики, чтобы работали инвестиционные проекты, это будет со временем давать эффект", - сказала она. - То, что зависит от нашей кухни, мы будем все делать через адекватное денежное предложение. Нет политики, чтобы не давать денег».

Комментируя российско-украинские договоренности в декабре прошлого года, эксперт акцентировала внимание на то, что они устранили неопределенности на рынке.

«В прошлом году... были неопределенности на рынке, где-то геополитического плана, где-то макроэкономического. После достигнутых договоренностей неопределенности ушли", - сказала Щербакова.