НБУ может снизить базовую учетную ставку

16:24, 30 января 2014
Финансы
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Национальный банк Украины рассчитывает в первом квартале увидеть сигналы восстановления экономики, растущий спрос на кредиты, что станет основанием для принятия стимулирующих мер со второго квартала.

НБУ может снизить базовую для стоимости рефинансирования учетную ставку

Об этом в интервью информационному агентству Reuters заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова

Она сообщила, что на сегодня регулятор рассматривает возможность постепенного снижения, а в перспективе полной отмены, введенного в кризис 2008-2009 годов требования к банкам держать обязательные резервы на отдельном счету в центральном банке.

«На каком-то этапе мы доведем эту норму до нуля. Если получится - в течение года, мы будем стремиться к этому. Мы будем продолжать движение, чтобы все средства отдать в банковскую систему, как это было до кризиса, когда все резервы хранились непосредственно у банков», - сказала она.

Кроме того, по ее словам, НБУ может снизить базовую для стоимости рефинансирования учетную ставку, составляющую с августа 6,5% годовых.

«Если экономическая ситуация и поведение финансовых агентов рынка будет складываться таким образом, что национальный банк сможет это адекватно сделать, мы будем предлагать правлению продолжить тенденцию по снижению ставки. У нас есть все объективные условия и основания ее еще понизить", - сказала представитель Нацбанка.

Щербакова подчеркнула, что снижение учетной ставки в прошлом году стало сигналом для сокращения банками стоимости кредитных и депозитных  ресурсов.

Комментируя текущие ставки по кредитам, она уточнила, что сейчас средняя банковская ставка в гривне для юридических лиц составляет 16,6 %.

«Было бы хорошо, если бы мы ее довели до 12-13% по году", - сказала Щербакова.

Финансист убеждена, что снижению ставок способствует и рост ресурсной базы банков - за 2013 год депозиты увеличились на 98,2 миллиарда гривен, или 17,3% по сравнению с приростом на 78,7 миллиарда гривен годом ранее.

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