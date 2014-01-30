НБУ может снизить базовую учетную ставку

Об этом в интервью информационному агентству Reuters заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова

Она сообщила, что на сегодня регулятор рассматривает возможность постепенного снижения, а в перспективе полной отмены, введенного в кризис 2008-2009 годов требования к банкам держать обязательные резервы на отдельном счету в центральном банке.

«На каком-то этапе мы доведем эту норму до нуля. Если получится - в течение года, мы будем стремиться к этому. Мы будем продолжать движение, чтобы все средства отдать в банковскую систему, как это было до кризиса, когда все резервы хранились непосредственно у банков», - сказала она.

Кроме того, по ее словам, НБУ может снизить базовую для стоимости рефинансирования учетную ставку, составляющую с августа 6,5% годовых.

«Если экономическая ситуация и поведение финансовых агентов рынка будет складываться таким образом, что национальный банк сможет это адекватно сделать, мы будем предлагать правлению продолжить тенденцию по снижению ставки. У нас есть все объективные условия и основания ее еще понизить", - сказала представитель Нацбанка.

Щербакова подчеркнула, что снижение учетной ставки в прошлом году стало сигналом для сокращения банками стоимости кредитных и депозитных ресурсов.

Комментируя текущие ставки по кредитам, она уточнила, что сейчас средняя банковская ставка в гривне для юридических лиц составляет 16,6 %.

«Было бы хорошо, если бы мы ее довели до 12-13% по году", - сказала Щербакова.

Финансист убеждена, что снижению ставок способствует и рост ресурсной базы банков - за 2013 год депозиты увеличились на 98,2 миллиарда гривен, или 17,3% по сравнению с приростом на 78,7 миллиарда гривен годом ранее.