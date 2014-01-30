Горисполком Одессы отменил решение о своем участии в реконструкции VIP терминала аэропорта

Исполнительный комитет Одесского городского совета в четверг отменил принятое в 2013 году решение о паевом участии муниципальных властей в реконструкции VIP-терминала Одесского аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, отмене подлежит решение от 15 августа 2013 года № 336 «Об утверждении договора о долевом участии заказчика в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Одессы между исполнительным комитетом Одесского городского совета и обществом с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Одесса» при реконструкции здания-павильона с залом VIP по адресу: Одесса, ул. Центральный аэропорт, 2 с устройством пристройки».

Исполнительный комитет Одесского городского совета при этом расторгнул договор о паевом участии в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры Одессы между исполкомом и ООО «Международный аэропорт «Одесса».

Управлению капитального строительства городского совета поручено сообщить бывшему партнеру по проекту о принятом решении и принять необходимые меры, связанные с расторжением договора.

Читайте такжеПяти авиакомпаниям выдали права на рейсы из областных центров УкраиныКак сообщал УНИАН, ранее в текущем месяце СП «Международный аэропорт «Одесса» обратилось в исполком Одесского горсовета с просьбой отменить договор о паевом участии при реконструкции существующего здания-павильона с залом VIP с обустройство пристройки, сославшись на то, что обслуживание VIP-пассажиров будет в новом терминале.

Генеральным проектировщиком аэрокомплекса является испанская компания «INECO». Генеральным субподрядчиком - государственный научно-исследовательский проектный институт Гражданской Авиации «Украэропроект». Эскизный проект и архитектурную идею разработала одесская дизайнерская студия «Бельэтаж».

Летом 2011 года Одесский горсовет создал совместное предприятие «Международный аэропорт «Одесса» с британской фирмой «Одесса эйрпорт девелопмент».

Доля муниципальной власти в СП составила 25%, доля британского инвестора с уставным капиталом в 1 тыс. грн составила 75%.

Имущество КП «Международный аэропорт Одесса» было оценено в 118 млн грн, а стоимость строительства современного пассажирского терминала примерно 400 млн долл.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.