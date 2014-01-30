Основными предметами контрабанды в Киеве стали спецсредства негласного получения информации

Порядка 40% (116 случаев) всей контрабанды, изъятой сотрудниками Киевской межрегиональной таможни в 2013 году, составили специальные технические средства негласного получения информации в виде автомобильных брелоков, часов, очков, головных уборов и ручек со встроенными видео-аудио записывающими устройствами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

В целом, по информации ведомства, в 2013 году таможенники зафиксировали порядка 300 случаев контрабанды. Данные по 221 случаю контрабанды внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте такжеСотрудники Миндоходов предотвратили незаконный ввоз старинных икон«Помимо «шпионских» устройств, изъяты боеприпасы (74 случая) и холодное оружие, а также наркотические и психотропные препараты (71 случай). Культурные ценности – преимущественно иконы и предметы быта - составили 3% от общего объема контрабанды», - сообщили в Миндоходов Киева.

Как сообщал УНИАН, по итогам 10 месяцев 2013 года сотрудники таможенных органов Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве изъяли товарно-материальных ценностей, перевозимых через границу Украины с нарушением таможенных правил, на общую сумму 170 млн грн.