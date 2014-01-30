В НБУ уверяют, что рост курса доллара носит ситуативный характер

Об этом в интервью Первому национальному каналу заявил советник Председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

«Мы видим лучшую динамику по депозитам в гривне, чем в валюте. Валютный рынок тоже стабилен, мы свой конституционный долг - обеспечение стабильности национальной валюты - выполним, - заверил Валерий Литвицкий. - ситуация будет управляемая, контролируемая, и не выйдет в зону, которая требует экстраординарных действий».

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По его словам, в настоящее время переходить от «вялой или анемической макроэкономики» к растущей экономики. «Надеюсь, первые два квартала 2014 года рост может закрепиться. Для этого, конечно, нужна и политическая стабильность. Она необходима не только для монетарной и курсовой политики. Бизнес придает большое значение «ожиданием», поэтому если мы хотим возродить мощный аппетит инвесторов к вложениям, надо подумать о эффективную государственную политику и решения тех вопросов, которыми сейчас занимаются», - резюмировал представитель Национального банка Украины.