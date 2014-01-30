«ИНГ Банк Украина» за год сократил прибыль в 7 раз

Входящий в группу крупных «ИНГ Банк Украина» в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократил прибыль в 7,3 раза - до 76,122 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка сократились на 16,14% - до 9,665 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 24,33%, до 6,571 млрд грн, обязательства - на 14,98%, до 8,021 млрд грн, средства клиентов - на 15,89%, до 3,798 млрд грн, собственный капитал на 21,41% - до 1,645 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 731,298 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, «ИНГ Банк Украина» в 2012 году увеличил прибыль в 3,2 раза по сравнению с 2011 годом - до 552,36 млн грн.

Справка УНИАН. «ИНГ Банк Украина» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных банков. Владельцем банка является ING Bank (Нидерланды, 100% акций банка).

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