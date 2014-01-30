Рост ВВП Польши в прошлом году замедлился до 1,6%

Варшава. Валовой внутренний продукт крупнейшей восточноевропейской страны, входящей в Евросоюз, Польши, в 2013 году вырос на 1,6% после 1,9% роста в предыдущем году, продемонстрировав самый низкий рост с кризисного 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствуют опубликованные сегодня предварительные данные польского статистического ведомства GUS.

"ВВП вырос, главным образом, за счет позитивного влияния экспорта-нетто и внутреннего потребительского спроса при близком к нейтральному влиянии инвестиционного спроса", - отметил госкомстат Польши.

По данным GUS, частное потребление в 38-ми миллионной стране в прошлом году увеличилось на 0,8% после 1,2% минуса годом ранее, а инвестиции сократились на 0,4% после 1,7% в 2012 году.

Прошлогодний рост польского ВВП оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших 1,5% плюса, но ниже запланированных первоначально правительством 2,2%.

Согласно последним доступным данным GUS о росте экономики, пересчитанным по новой методике, с 1996 года ВВП Польши вырос меньше, чем в прошлом году, только в 2001 и 2002 году - на 1,2% и 1,4%, соответственно.

За последние пять лет - после начала мирового финансового кризиса - польская экономика выросла сильнее всего в 2011 году - на 4,5%, а максимальный рост за последние 18 лет был достигнут в 1997 году на уровне 7,1%.

Как сообщал УНИАН, рост ВВП Украины в 2013 году составил 0% после 0,2% плюса годом ранее.

Присоединившаяся к Евросоюзу в 2004 году Польша стала единственной страной европейского объединения, которой удалось избежать падения экономики из-за разразившегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса. В то же время Украина в 2009 году зафиксировала самое большое падение ВВП с момента независимости в начале девяностых годов на 15%.

В 2011 году украинский ВВП вырос на 5,2% после 4,2% годом ранее.

Польские власти убеждают Украину подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, отмечая, что предусмотренные документом реформы позволят кардинально изменить экономику страны, сделав ее более конкурентоспособной, что в более длинной перспективе приведет к улучшению уровня жизни украинцев также, как это случилось в Польше.

Польское правительство в этом году ожидает ускорения роста ВВП до 2,5%.