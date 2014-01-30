Доллар на закрытии межбанка достиг 8,64 грн

В четверг, 30 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,6200/8,6400 грн/долл. с 8,6000/8,6500 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,6960/11,7275 грн/евро с 11,6955/11,7655 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3606/1,3608, а к 15:00 снизились 1,3570/1,3572.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2449/0,2458 грн/рубль с 0,2428/0,2442 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,1825 (+0.1285).

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,4850/8,5000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,5690/11,5935 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2426/0,2432 грн/рубль.

По информации участников рынка, Нацбанк в среду третий день подряд выходил на валютный рынок с интервенциями в поддержку гривни, продавая валюту по 8,40 грн/долл.

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