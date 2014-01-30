С начала года 49 человек задекларировали доход в размере более 1 млн грн

С начала 2014 года почти 16 тыс. граждан задекларировали свои полученные в прошлом году доходы, среди которых 49 человек получили доход в размере более 1 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«По оперативным данным, с начала 2014 года почти 16 тыс. граждан уже задекларировали 1,5 млрд грн доходов, полученных в прошлом году. Из них 49 человек получили доход в размере более 1 млн грн», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что все граждане, которые отчитываются о доходах, могут получить необходимый комплекс услуг. В частности, специалисты Миндоходов оказывают помощь в заполнении деклараций, консультируют по уплате налога или получения налоговой скидки.

Читайте такжеМиндоходов продолжит внедрение новых электронных услуг и сервисов«Сегодня Министерство доходов и сборов создало все необходимые условия для того, чтобы граждане могли выполнить свой конституционный долг без лишних неудобств», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным Миндоходов, для удобства граждан предусмотрена возможность подать декларацию в выходные дни или в вечерние часы. Специалисты также проводят и выездные консультации на крупных предприятиях и в отдаленных районах.

Миндоходов также напоминает, что граждане могут заполнить и направить декларацию об имущественном состоянии и доходах через интернет, используя сервис «Декларирование онлайн». В министерстве считают, что благодаря этому сервису в прошлом году количество поданных деклараций выросло по сравнению с 2012 годом на 7% , а сумма задекларированного дохода - на 27%. Для пользования этой услугой плательщику нужно иметь электронный ключ цифровой подписи и соответствующее программное обеспечение.

В министерстве также напомнили, что для получения налоговой скидки годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно подавать в течение всего текущего года. В частности, по итогам декларационной кампании 2013 года декларации на налоговую скидку подали 198,3 тыс. граждан. Им возмещено из бюджета 214,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, объем доходов, полученных гражданами в 2012 году и задекларированных в рамках проведенной декларационной кампании 2013 года, составил 48 млрд грн, что на 11 млрд грн (23%) больше объема доходов, задекларированных годом ранее.

В настоящее время Миндоходов разрабатывает новую модель декларирования доходов граждан при участии общественного и экспертного сообщества. Концепция системы всеобщего декларирования обнародована на сайте Миндоходов.