«Фидобанк» за год снизил прибыль в 3,5 раза

Входящий в группу крупных банков в Украине «Фидобанк» в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, снизил прибыль в 3,5 раза - до 26,244 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли в 2,3 раза - до 11,425 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – почти в 5 раз, до 5,030 млрд грн, обязательства – в 2,4 раза, до 8,903 млрд грн, средства клиентов – почти в 3 раза, до 5,878 млрд грн, собственный капитал – в 2,2 раза, до 2,522 млрд грн, уставный капитал – в 3,4 раза, до 2,316 млрд грн.

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Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

В декабре 2012 года собственник «Фидобанка» Александр Адарич заключил договор с Erste Group о покупке украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. «Эрсте Банк» сменил наименование на «Фидокомбанк» в июне 2013 года, Национальный банк дал разрешение на реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку» в августе, а слияние обоих банков и переход на единый баланс завершилось в ноябре 2013 года.

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