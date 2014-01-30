Приднепровская ж/д бесплатно перевезла свыше 24 тыс. детей льготных категорий

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году бесплатно перевезла 24 191 детей льготных категорий, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, Приднепровская магистраль в прошлом году перевезла 13 259 детей-сирот и 10 932 детей-инвалидов.

«Приднепровские железнодорожники занимаются благотворительностью в рамках акций, которые несколько лет подряд проводит Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины», - подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что Приднепровская железная дорога бесплатно обеспечила почти 13 тысяч ветеранов войны и участников боевых действий комплектами постельного белья в поездах собственного формирования.

Пресс-служба "Укрзализныци" напомнила, что компания продлила на 2014 год действие благотворительных акций по бесплатному предоставлению чая и постельного белья ветеранам войны и участникам боевых действий, а также по бесплатным перевозкам детей-инвалидов и детей-сирот.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2012 году бесплатно перевезла более 184 тыс. детей льготных категорий, а в 2011 году – свыше 188 тыс.

Акция предоставления бесплатного проезда детям действует с 2000 года и распространяется на общие и плацкартные вагоны в ночных поездах, вагоны 2-го и 3-го классов региональных поездов, на региональный Экспресс и поезда Интерсити внутреннего сообщения, а также пригородные поезда. Услугой могут воспользоваться дети до 16 лет в пределах Украины, имеющие статус детей-сирот, детей-инвалидов всех категорий, детей, лишенных родительской опеки, а также детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников.

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Справка УНИАН. В соответствии с законодательством Украины, железнодорожным транспортом осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.