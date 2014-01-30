Национальный банк Украины стабилизировал валютный рынок

Национальный банк Украины вовремя «выходит» на межбанковский валютный рынок, чтобы обеспечить основную конституционную функцию учреждения - стабильность гривны. Национальный банк Украины держал и в дальнейшем будет держать в поле зрения цены и обменный курс гривны. Об этом в интервью Первому национальному каналу заявил советник Председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

«Мы обнаруживаем факторы, которые влияют на валютный рынок, видим, какие есть факторы фундаментального происхождения, какие являются ситуативного, эпизодического, можно даже сказать, психогенного происхождения, а какие генерируются политическими обострениями. И всегда центральный банк делает выход на валютный рынок вовремя», - пояснил Валерий Литвицкий.

Таким образом, Национальный банк Украины подтверждает, что готов при необходимости влиять на состояние валютного рынка с целью его сбалансированной работы. «Рынок нас понял. Процессы стабилизации вступают в силу. Ситуация находится под контролем. Конечно, есть факторы ситуативного происхождения, как то опасения обострения политической ситуации. Есть и желающие специально генерировать девальвационные ожидания - валютные игры были, есть, и будут. Задача Центрального банка - давать ответы на эти вызовы», - отметил советник Председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий.