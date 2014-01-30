НБУ: ценовая стабильность делает государства привлекательными для инвесторов

Об этом в интервью Первому национальному каналу заявил советник Председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

«Последние 31 месяц инфляция в Украине составила в месячном измерении менее 0,5 %. Этим надо дорожить», - сказал он.

По словам представителя банковского регулятора, Национальный банк Украины держал и в дальнейшем будет держать в поле зрения цены и обменный курс гривны.

«Национальный банк Украины оценивает ситуацию на валютном рынке как стабильную и констатирует доверие населения к национальной валюте и действиям Национального банка Украины», - резюмировал советник Председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий.