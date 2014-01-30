НБУ: ценовая стабильность делает государства привлекательными для инвесторов
21:18, 30 января 2014Финансы
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Ценовая стабильность делает государства привлекательными для инвесторов. Национальный Банк Украины оценивает ситуацию на валютном рынке как стабильную и констатирует доверие населения к национальной валюте.
В НБУ: ценовая стабильность делает государства привлекательными для инвесторов
Об этом в интервью Первому национальному каналу заявил советник Председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий.
«Последние 31 месяц инфляция в Украине составила в месячном измерении менее 0,5 %. Этим надо дорожить», - сказал он.
По словам представителя банковского регулятора, Национальный банк Украины держал и в дальнейшем будет держать в поле зрения цены и обменный курс гривны.
«Национальный банк Украины оценивает ситуацию на валютном рынке как стабильную и констатирует доверие населения к национальной валюте и действиям Национального банка Украины», - резюмировал советник Председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий.
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