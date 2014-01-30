Устенко: Украина теряет миллиарды долларов от политического кризиса

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил об этом в ходе круглого стола, передает корреспондент ForUm`а.

По словам экономиста, это выражается в росте стоимости внешних заимствований, изменении настроений инвесторов.

«Политическое противостояние очень дорого стоит, тем более что оно происходит на фоне общей нестабильности переходных рынков в мире. В свою очередь, эта нестабильность вызвана сворачиванием политики количественного смягчения в США, которое вызвало отток капитала со всех развивающихся рынков. Одновременно ослабли позиции большей части нацвалют соответствующих стран, включая рубль РФ, турецкую лиру и др.», - отметил он.

Эксперт добавил, что потери частного бизнеса страны от «политического» роста стоимости обслуживания корпоративных внешних долгов только за конец прошлой недели превысили $2 млрд. «Кроме того, до событий на ул. Грушевского большинство экспертов прогнозировало отечественной экономике в 2014 г. рост на 2-3%, но теперь это под большим вопросом. Была масса предпосылок для достижения таких показателей – снятие торговых барьеров со стороны России, получение от нее финансовой поддержки, ожидания роста как внутреннего, так и экспортного спроса», - сказал аналитик.