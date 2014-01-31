Fitch подтвердило рейтинг России "BBB", прогноз - "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу, 31 января, подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Российской Федерации в иностранной и национальной валюте "BBB" со стабильным прогнозом и ожидает, что слабый рубль поддержит экономику, передает ПРАЙМ.

Fitch считает, что прогноз по ненефтегазовым доходам на 2014 год слишком оптимистичен, и дефицит бюджета превысит целевой показатель 0,5% ВВП. "Между тем, ослабление курса рубля будет иметь компенсирующий эффект, увеличивая нефтегазовые доходы в национальной валюте", - подчеркивают эксперты агентства. Они ожидают, что волатильность курса рубля будет расти.

Рост экономики РФ составит 2% по итогам года благодаря оживлению потребления, более динамичного восстановления темпов роста ждать не стоит, считает Fitch. "Уменьшение рабочей силы и недостаток структурных реформ ограничивают долгосрочные перспективы экономического роста", - говорится в сообщении агентства.

Зависимость от нефтяного экспорта РФ останется высокой, несмотря на его диверсификацию. Что касается ситуации в банковском секторе, то замедление темпов экономического роста может привести к ухудшению качества активов кредитных организаций и сокращению их резервов, полагает Fitch.

Прогноз по рейтингам остается стабильным, что означает отсутствие у Fitch планов по их изменению в ближайшем будущем. Тем не менее, понижение рейтинга возможно в случае продолжительного падения нефтяных цен, ошибок в бюджетной политике, сокращения резервов и слабых темпов роста экономики.