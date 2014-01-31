Оптимизм потребителей в Великобритании достиг максимума более чем за 6 лет

Оптимизм потребителей в Великобритании достиг максимальных значений в январе более чем за шесть лет, поскольку британцы стали лучше оценивать личную финансовую и общую экономическую ситуацию.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, вырос до минус 7 пунктов по сравнению с минус 13 в декабре. Это самый высокий уровень с сентября 2007 года, при этом в последние месяцы индекс снижался, сообщают Вести Экономика.

"После трех последовательных месячных падений индекса, в январе мы увидели быстрое улучшение, которое похоже на ситуацию прошлым летом, - сказал управляющий директор департамента социальных исследований GfK Ник Мун. – Все пять отдельных элементов, входящих в состав индекса, значительно выросли в этом месяце".

Доверие инвесторов также растет на фоне улучшения ситуации на рынке жилой недвижимости, так как это, как правило, поддерживает сильные расходы, поскольку потребители чувствуют себя богаче и счастливее, когда стоимость их самых дорогих активов растет.

Читайте такжеАкции США пострадали из-за распродаж на развивающихся рынкахВ то же время, опасения по поводу устойчивости экономического восстановления сохраняются, так как темпы роста доходов по-прежнему отстают от потребительской инфляции и роста цен на жилье. Это позволяет предположить, что британцы используют для покупок существующие сбережения.