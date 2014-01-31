Google увеличил квартальную выручку до 16,9 млрд долл.

Одна из крупнейших корпораций IT-сферы Google в октябре-декабре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличила выручку на 17% до 16,9 млрд долл., сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, в четвертом квартале прошлого года чистая прибыль компании выросла также на 17% и составила 3,4 млрд долл.

При этом операционная прибыль Google в отчетном периоде увеличилась до 3,9 млрд долл. с 3,4 млрд долл. в аналогичном периоде годом ранее.

По данным Google, компания заработала на своих сайтах 10,6 млрд долл., что составило 67% от общего размера выручки.

«Мы завершили 2013 год очередным кварталом успехов и роста», - отметил глава компании Ларри Пейдж.

Читайте такжеGoogle покупает разработчика систем искусственного интеллекта DeepMind за 400 млн долл.В свою очередь, компания Motorola, которая раньше принадлежала корпорации Google, в четвертом квартале 2013 года принесла IT-гиганту убыток в размере 384 млн долл., что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2012 года.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе китайская компания Lenovo подписала соглашение о покупке у Google производителя телефонов Motorola Mobility. Стоимость сделки составила 2,91 млрд долл.

Справка УНИАН. Google Inc. – американская корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Была основана на тот момент студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином 4 сентября 1998. Штаб-квартира компании находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США).