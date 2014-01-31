Standard & Poor’s оценил кредитоспособность «ПриватБанка» выше рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s сохранило оценки собственной кредитоспособности «ПриватБанка» SACP на уровне (“b+”), что на 3 значения выше суверенного рейтинга Украины, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, в то же время, долгосрочный рейтинг банка, согласно методологии S&P, был снижен вслед за суверенным рейтингом, до уровня “CCC+” с негативным прогнозом из-за угрозы политической нестабильности в стране.

Как сообщил банк, ссылаясь на пресс-релиз агентства, оценка собственной кредитоспособности «ПриватБанка» отражает его доминирующее положение на украинском рынке и среди крупнейших банков СНГ, высокое качество активов и «адекватные» показатели ликвидности, а также устойчивые позиции на рынке и низкую степень влияния государственных финансов.

Читайте также«ПриватБанк» в 2013 году нарастил прибыль на 22%В то же время, уровень долгосрочного кредитного рейтинга банка по методологии Standard & Poor’s сдерживается уровнем суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте, установленном 28 января 2014 года.

Также сообщается, что политическая ситуация пока не оказала заметного влияния на банки, показатели их финансирования и ликвидности. В частности, финансовые показатели «ПриватБанка» по ликвидности, капитализации и качеству активов остаются стабильными, несмотря на затянувшуюся неопределенность и слабую экономическую среду в Украине.

Как сообщал УНИАН, 28 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» с негативным прогнозом в связи со сложной политической ситуацией.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).