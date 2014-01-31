Столичные налогоплательщики уплатили 47 млн грн экологического налога

Киевские налогоплательщики в 2013 году уплатили 47 млн грн экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

По данным ведомства, значительную часть составляют поступления от взимания утилизационного сбора при ввозе транспортных средств в режиме импорта. В частности, в прошлом году в столице было оформлено около 4,4 тыс. импортированных автомобилей, из которых только 3% были доставлены гражданами, а остальные – автодилерами.

В Миндоходов также сообщили, что в январе 2014 года Киевская межрегиональная таможня уже осуществила оформление около 300 транспортных средств, при этом было уплачено около 4 млн грн экологического налога.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году налогоплательщики Украины уплатили 440 млн грн экологического налога.

В прошлом году для обеспечения своевременной утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств были разработаны и приняты изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения ввоза транспортных средств на таможенную территорию государства. В частности, с 1 сентября 2013 года граждане, осуществляющие ввоз, производство и приобретение транспортных средств и кузовов к ним, должны платить экологический налог за дальнейшую утилизацию транспорта.

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Ранее в Миндоходов заявили, что введение с 1 сентября 2013 года утилизационного сбора, несмотря на опасения импортеров, существенно не повлияло на количество ввозимого в Украину автотранспорта. В частности, в сентябре-ноябре прошлого года в Украину было импортировано 48 тыс. автомобилей на общую сумму 662 тыс. долл.