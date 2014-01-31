S&P вслед за суверенным понизило рейтинги трех украинских банков

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочные кредитные рейтинги «ПриватБанка», «Альфа-Банка» и «Кредобанка» с уровня "B- " до "ССС+" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, агентство подтвердило краткосрочные кредитные рейтинги этих банков на уровне "С" и понизило кредитные рейтинги "Кредобанка" и "Альфа-Банка" по национальной шкале с "uaBBB-" до "uaBB-". Согласно сообщению агентство подтвердило краткосрочные кредитные рейтинги этих банков на уровне "С" и понизило кредитные рейтинги Кредобанка и Альфа-Банка по национальной шкале с "uaBBB-" до "uaBB-".

«По нашим оценкам, «ПриватБанк» имеет более высокую собственную кредитоспособность, чем «Альфа-Банк» и «Кредобанк». Наша оценка «B +» собственной кредитоспособности «ПриватБанка» отражает его более сильную, чем у двух других банков франшизу и конкурентоспособность», - говорится в сообщении агентства.

Вместе с тем агентство отмечает, что «Альфа-Банк» и «Кредобанк» являются дочерними банками крупных материнских групп, кредитоспособность которых значительно превышает кредитоспособность Украины и которые в случае необходимости предоставят экстренную поддержку своим дочерним компаниям.

По мнению аналитиков S&P, украинские банки прежнему подвержены высоким рискам, связанным с нестабильностью экономической и политической среды в стране, а суверенные риски Украины будут и в дальнейшем оказывать сильное влияние на характеристики кредитоспособности банков.

«Политическая нестабильность в сочетании с очень слабыми экономическими перспективами, увеличивает риски для банковского сектора, который является по своей природе очень чувствительным к любым изменениям», - отмечает S&P.

Агентство не исключает (в случае продолжения столкновений протестующих с правительством) досрочного изъятия депозитов из банковской системы, дефицита ликвидности, сбоев в платежных системах банков.

Как сообщал УНИАН, 28 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» с негативным прогнозом в связи со сложной политической ситуацией.

Понижение рейтинга банков обычно происходит при понижении суверенных рейтингов страны, рейтинги банков не могут быть выше суверенных рейтингов.