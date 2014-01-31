Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты вкладчикам банка «Даниэль»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 31 января начинает выплаты средств вкладчикам банка «Даниэль», в котором введена временная администрация, через учреждения банка «Хрещатик», сообщается на сайте фонда.

Выплаты средств проводятся по депозитам, срок действия которых истек до 17 января 2014 года включительно, и по текущим счетам. Относительно выплат по остальным вкладам фонд объявит дополнительно.

Также фонд сообщил, что в результате проведенной инвентаризации банковских договоров по вкладам в банке «Даниэль» обнаружены операции с признаками фиктивной задолженности банка перед вкладчиками – предположительно, для хищения средств фонда. Также были обнаружены счета, заблокированные руководством банка до момента введения временной администрации, и сомнительные операции, имеющие признаки финансовых махинаций. По оценкам фонда, объем таких операций составляет 116,6 млн грн, количество счетов - около 1200.

Фонд гарантирования вкладов отметил, что для недопущения хищения средств фонда обязательства банка перед физлицами по таким операциям не включены в реестр выплат до проведения их детального анализа, в том числе с привлечением правоохранительных органов.

В то же время, фонд подчеркнул, что выплаты в отношении добросовестных вкладчиков будут проводиться в установленном порядке.

Как сообщал УНИАН, фонд гарантирования вкладов физических лиц 16 января принял решение о начале вывода банка «Даниэль» с рынка и осуществления в нем временной администрации с 17 января 2014 года. Фонд принял такое решение на основании постановления Нацбанка от 16 января №14 о признании банка неплатежеспособным. Временная администрация вводится сроком на три месяца с 17 января по 16 апреля 2014 года, и в течение этого периода вкладчики банка могут получить свои средства по вкладам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут осуществляться в размере вклада и процентов, начисленных на 16 января, в пределах 200 тыс. грн. Фонд уполномочил на временную администрацию банка ведущего специалиста фонда Евгения Ожга, к которому со дня введения временной администрации перешли все полномочия руководства и акционеров банка.

Справка УНИАН. Банк «Даниэль» (г. Киев) работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, никто из его акционеров не является владельцем существенного участия (более 10%).

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