«OTП Банк» в 2013 году вдвое снизил прибыль

Согласно отчетности, активы банка в 2013 году снизились на 6,91% – до 18,722 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 2,43%, до 14,124 млрд грн, обязательства – на 8,76%, до 15,363 млрд грн, средства клиентов выросли на 6,37%, до 9,537 млрд грн, собственный капитал - на 2,61%, до 3,359 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,868 млрд грн.

Читайте такжеБанки Украины отнесли к группе самых слабых по уровню рисковКак сообщал УНИАН, «ОТП Банк» в 2012 году получил чистую прибыль в размере 261,5 млн грн, что на 18,5% меньше показателя 2011 года.

«OTП Банк» создан в 1998 году и на сегодняшний день входит в группу крупных украинских банков. Венгерский OTP Bank владеет 100% акций банка.