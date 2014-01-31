Эксперты рассказали, за счет чего в четвертом квартале произошел рост ВВП

Рост ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года, который после падения экономики пять кварталов подряд позволил выйти на нулевой показатель роста ВВП в целом по итогам 2013 года, обусловлен ростом сельского хозяйства и низкой базой сравнения 2012 года, полагают эксперты.

Как прокомментировал УНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб, судя по всему, главной причиной резкого ускорения темпов роста в 4-м квартале стало сельское хозяйство. «В сентябре темпы уборки урожая резко замедлились из-за плохой погоды, но потом в октябре ситуация нормализовалась, и поэтому в 4-м квартале сельское хозяйство показало значительный рост», - сказал он.

В то же время, эксперт отметил, что это не окончательные данные, и через месяц возможен их пересмотр в негативную сторону.

Эксперты «Альфа-Банка» (Украина) также отметили, что данные по ВВП предварительные, и подробная информация об их структуре будет официально опубликована только 11 марта.

«Очевидно, что ключевую роль в росте под конец года сыграл рекордный урожай кукурузы, который в 2013 году активно собирался как раз в завершающий квартал года», - говорится в отчете банка, текстом которого располагает УНИАН. В то же время, эксперты напомнили, что падение цен на кукурузу, нивелировавшее урожайный рекорд в денежном выражении, не должно влиять на динамику реального ВВП, так как данный показатель по сути считает изменения в товарном выражении.

«Не исключено также, что Госстат пересмотрел и показатели ВВП за 2012 года, что ослабило базу сравнения и таким образом поддержало темпы роста под конец 2013 года», - отмечается в отчете.

При заявленном объеме номинального ВВП в 1,444 трлн грн, по оценкам экспертов, дефлятор ВВП (средняя инфляция по экономике) по итогам 2013 года составила 2,5%. «Для выхода экономики на правительственный прогноз номинального ВВП в 2014 году в объеме 1,653 трлн грн при заявленном прогнозном темпе роста реального ВВП в 3% дефлятор ВВП в нынешнем году должен составить 11%, что представляется крайне маловероятным», - говорится в отчете. Это лишний раз подтверждает, как отметили эксперты, что госбюджет 2014 года сильно завышен по доходам, а его фактический дефицит на десятки миллиардов гривен превышает заявленные 71,6 млрд грн или 4,6% ВВП.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, ВВП Украины после падения пять кварталов подряд вырос на 3,7% в четвертом квартале 2013 года, что позволило выйти по итогам 2013 года в целом на нулевой рост ВВП. По сравнению с третьим кварталом 2013 года с учетом сезонного фактора рост ВВП составил 2,4%. Номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составил - 1,444 трлн грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП - 1,409 трлн грн.

Государственный бюджет Украины на 2013 год предполагал темпы роста реального ВВП на 3,4%.