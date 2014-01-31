Гривня из-за сложной ситуации в стране может девальвировать до 10 грн/долл. - эксперт

Сложная экономическая и политическая ситуация в стране может привести к падению курса гривни к доллару до 10 грн/долл. с нынешних 8,6 грн/долл., считает доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

«Отметка в 9-10 грн за доллар не является максимальной. Ситуация может привести к катастрофическому временному падению, потом может быть восстановление курса, но просто валюты сейчас может не стать на рынках – и на межбанковском, и в розничной торговле», - высказал мнение Лановой в интервью УНИАН.

Также эксперт считает, что в нынешней ситуации в ближайшее время люди не будут открывать депозиты в банках, что существенно сузит финансовые ресурсы банковского сектора.

«Люди не сдают деньги в банк на депозиты. Таким образом, становится понятно, что долгосрочные депозитные соглашения, конечно, действуют и люди на что-то надеются. Они не могут разорвать эти соглашения. И это сужает финансовые ресурсы банковского сектора, в том числе финансирование дефицита бюджета, а значит, сокращены возможности получения финансирования бюджетной сферой – работниками-бюджетниками», - сказал Лановой.

Кроме того, эксперт отметил, что сегодня происходит активный вывод капитала из Украины как украинскими, так и иностранными инвесторами.

«Иностранные инвесторы давно поняли, что с криминальной властью нельзя иметь дело и деньги доверять украинским рынкам нельзя. Сворачивание происходит по всем фронтам: банки выводят капиталы, остатки средств, новое кредитование не происходит. Поэтому валютная проблема, к сожалению, становится крайне сложной и несбалансированной», - считает Лановой.

Как сообщал УНИАН, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман заявил, что курс гривни к доллару по наиболее вероятному сценарию упадет до 8,8 грн/долл. При этом, по его словам, наиболее оптимистическим сценарием будет укрепление курса гривни на уровне 8,4-8,5 грн/долл.