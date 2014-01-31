Bank of Cyprus продает украинский «Банк Кипра» за 225 млн евро

Bank of Cyprus достиг соглашения о продаже своего украинского бизнеса, включающего 99,77% акций дочернего банка в Украине «Банк Кипра», в пользу ABH Ukraine Limited, компании концерна «Альфа Групп», за 225 млн евро, сообщается на сайте Bank of Cyprus.

Согласно сообщению, группа Bank of Cyprus намерена завершить все формальности по сделке к концу первого квартала 2014 года и направить полученные средства на укрепление собственной ликвидности.

По оценкам группы, убытки в результате продажи составят порядка 158 млн евро как разница между полученными средствами и балансовой стоимостью бизнеса, а также за счет расформирования валютных резервов на 44 млн евро. Более точная оценка финансовых последствий сделки будет проведена после ее завершения.

Также сообщается, что продажа соответствует стратегии, в рамках которой группа намерена сосредоточиться на основных рынках и снизить долю рисковых инвестиций, к которым, в частности, относятся инвестиции в Украине с учетом политической и экономической среды.

Как сообщал УНИАН, в январе стало известно о том, что «Альфа-Банк» ведет переговоры с Bank of Cyprus о покупке его украинской «дочки».

Справка УНИАН. «Банк Кипра» (г. Киев, ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений. Банк является частью международной финансовой группы Bank of Cyprus Group.

«Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».