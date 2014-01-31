Прибыль банка «Хрещатик» за год составила около 12 млн грн

Прибыль банка «Хрещатик» за 2013 год составила около 12 млн грн, сообщила пресс-служба банка.

При этом банк в сообщении не приводит сравнительных данных, но согласно отчетности, обнародованной на сайте банка, по результатам 2012 года “Хрещатик” получил 15,301 млн грн чистой прибыли.

Кредитно-инвестиционный портфель банка вырос за 2013 год на 6,9% - до 6,44 млрд грн, ресурсная база - на 9,5% - до 6,3 млрд грн, средства предприятий - на 17,6% - до 2,8 млрд грн, средства частных клиентов - на 3,8% - до 3,5 млрд грн, уставный капитал банка составил 828,8 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января 2013 года акционерами банка «Хрещатик» являлись компания «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%) и компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).