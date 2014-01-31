Прибыль банка «Хрещатик» за год составила около 12 млн грн
По результатам 2012 года “Хрещатик” получил 15,301 млн грн чистой прибыли
Прибыль банка «Хрещатик» за 2013 год составила около 12 млн грн, сообщила пресс-служба банка.
При этом банк в сообщении не приводит сравнительных данных, но согласно отчетности, обнародованной на сайте банка, по результатам 2012 года “Хрещатик” получил 15,301 млн грн чистой прибыли.
Кредитно-инвестиционный портфель банка вырос за 2013 год на 6,9% - до 6,44 млрд грн, ресурсная база - на 9,5% - до 6,3 млрд грн, средства предприятий - на 17,6% - до 2,8 млрд грн, средства частных клиентов - на 3,8% - до 3,5 млрд грн, уставный капитал банка составил 828,8 млн грн.
Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.
На 1 января 2013 года акционерами банка «Хрещатик» являлись компания «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%) и компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).