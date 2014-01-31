Если правительство возглавит оппозиция, то российский газ для Украины может подорожать, - эксперты

Также от Украины могут требовать выплаты долгов за газ. Это произойдет, если в состав правительства войдет оппозиция.

Такое мнение высказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Читайте такжеВ Газпроме рассчитывают на увеличение Украиной закупок газа По его словам, негативная реакция РФ связана с тем, что в новом правительстве, очевидно, будут оппозиционные представители.

Россия, по словам эксперта, выставит несколько условий, если украинское правительство пожелает продлить скидку на газ и получить остальные транши кредита ($10 из $15 млрд.). Ими станут выполнение плана кооперации с Россией в промышленной и энергетической отрасли, возобновление переговоров о консорциуме газотранспортных систем, достройка блоков ХАЭС за российский кредит. «Безусловно, в случае появления новых переговорщиков по газу, России понадобится их понять. Сколько времени потребуется? Возможно, и до конца года ничего не будет продвигаться», - считает Ю.Корольчук.

Впрочем, альтернативы российской помощи эксперт пока не видит.

«Не думаю, что ЕС, как и в ноябре,быстро найдет необходимый для Украины финансовый ресурс в объеме $15 млрд», - сказал он. ЕСпопытается участвовать в дальнейшем сотрудничестве Украины и России, и одновременно наше государство продолжит работу по ассоциации с ЕС.