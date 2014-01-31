Колл-центр Миндоходов за год предоставил более 1 млн ответов на вопросы налогоплательщиков

Колл-центр Министерства доходов и сборов Украины в 2013 году предоставил более 1,1 млн ответов на вопросы субъектов хозяйствования и граждан, большая часть которых была связана с уплатой налогов на прибыль и добавленную стоимость.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, ответы ведомство предоставляло, используя общедоступный информационно-справочный ресурс (ИСР). «Это автоматизированная база унифицированных ответов на вопросы налогоплательщиков, которая постоянно обновляется», - сообщили в министерстве. В частности, в прошлом году в связи с законодательными изменениями ресурс был дополнен двумя тысячами редакций вопросов-ответов.

Читайте такжеС начала года 49 человек задекларировали доход в размере более 1 млн грнКроме того, Миндоходов сообщило, что министерство постоянно информирует зарегистрированных на официальном сайте пользователей о текущих изменениях в законодательстве по электронной почте. В частности, в прошлом году было отправлено 818 тыс. таких писем.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов также предлагает налогоплательщикам воспользоваться антикоррупционным сервисом ведомства «Пульс». Он был запущен в 2012 году для оперативного реагирования на жалобы и обращения по некорректному отношению, превышению полномочий или некачественному обслуживанию работниками министерства.