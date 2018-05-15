Экономист Александр Савченко: Спасти экономику Украины сможет техническое правительство

Экономика Украины находится в преддефолтном состоянии, предотвратить банкротство страны может лишь техническое правительство. Об этом в интервью УНИАН заявил доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

- Александр Владимирович, какова Ваша оценка экономической ситуации? В каком состоянии Кабмин Азарова оставил экономику?

- Состояние экономики Украины на начало 2014 года я оцениваю как предкризисное, преддефолтное, хотя, как я уже не раз заявлял, банкротство страны было запланировано на 2015–2016 годы. Теоретически, можно дотянуть с резервами НБУ в 20 млрд долларов и полностью расбалансированными финансами до 2015 года, если экономическая и монетарная политика будет вестись такими же, по сути, примитивными методами, как это было на протяжении последних 10 лет. Но при желании можно легко довести страну до дефолта и коллапса за одну-две недели! Украина стала, по сути, единственной страной из нашего ближайшего окружения с минусовыми темпами ВВП (по моим оценкам, мы закончили 2013 год с падением ВВП на 0,5%). Все проблемы в последнее время правительство решало только одним методом – брало новые кредиты! Думаю, будет правильно, поручить одной из признанных аудиторских компаний провести аудит государственных финансов.

- Какие экономические проблемы, в первую очередь, должно решить новое правительство?

- Самой главной проблемой нового правительства будет предотвратить падение гривни, вымывание валютных резервов и коллапс финансовой системы. А это невозможно сделать без профессиональных, не коррупционных, не политических решений НБУ и Министерства финансов. Нацбанк должен стать независимым, политически нейтральным и профессиональным. Этот орган может как предотвратить коллапс, так и допустить его.

Второй по оперативности и важности задачей станет подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Только такой геополитический шаг может сменить тренд прямых иностранных инвестиций, которые сейчас бегут из страны, взявшей курс на рынки Таможенного союза. Даже при профессиональных действиях Кабинета и НБУ без рынков ЕС, в т.ч. и финансовых, экономический рост в стране невозможен.

Третей задачей станет сохранение нормальных торговых отношений с Россией, которая неизбежно начнет, мягко говоря, недружественные действия по отношении к Украине. Собственно, они уже начались.

- Насколько я понимаю, Вы считаете, что новое правительство должно состоять из профессионалов, которые будут, в первую очередь, реформаторами. Подразумеваете ли Вы, что новые члены правительства не должны в будущем заниматься политикой?

- Есть два подхода к созданию правительства. Первый – политический, когда ведущие фракции парламента формируют так называемое правительство национального, а на самом деле партийного, доверия. Как правило, такие правительства в основном занимаются популизмом и думают не о стране, а о выборах.

Второй подход – профессиональный (не политический), когда премьер-министр и министры являются высококвалифицированными специалистами и хорошими управленцами. Задача такого правительства провести непопулярные базовые социально-экономические реформы и подписать соглашение с ЕС. Как это не звучит парадоксально -и для народа, и для оппозиции, и для президента выгоден второй вариант потому, что всю ответственность за состояние экономики возьмет на себя техническое правительство. А они будут заниматься выборами. Важным фактором успеха правительства специалистов должно стать его новое качество, которое характеризуется следующими чертами: высокий профессионализм, идеализм, высокая, незапятнанная репутация как в Украине, так и в мире. А также непричастность к коррупционным действиям.

С учетом сказанного, общество, депутаты и президент должны определиться с кандидатом на пост премьер-министра. Скажу, что таких людей не много, но они есть. Но существует одно «но» - всем членам такого правительства нужно запретить заниматься политикой после его отставки минимум пять лет.

- Какой срок для работы нужно предоставить новому правительству?

- Подчеркну еще раз, чтобы избежать финансовой катастрофы, восстановить экономический рост, подписать соглашение с ЕС, необходимо сформировать правительство профессионалов со значительными полномочиями на два года. Почему на два года? Приблизительно пол года уйдет на валютно-финансовую стабилизацию и аудит государственных средств. Кроме того, ВВП первых двух кварталов 2014 года будет результатом деятельности правительства Азарова. Во второй половине 2014 года нужно будет провести реформы, направленные уже не на стабилизацию, а на развитие экономики. Результаты этих реформ будут проявляться во второй половине 2015 года. Причем процесс будет нуждаться в постоянной корректировке. Поэтому два года это - минимум. А дальше уже парламент и президент должны решать, будет ли правительство профессионалов-реформаторов продолжать свою деятельность или идти в отставку без права баллотироваться в парламент на протяжении 5 лет после отставки.

- Как быть с российским кредитом? Должно ли новое правительство продолжать активное сотрудничество с Россией или стоит обратить больше внимания на отношения с МВФ?

- Брать у России оставшиеся 12 млрд долларов на два года нельзя, только на 7-10 лет. Если Россия не рассчитывает на дефолт, а на возврат денег, то она должна согласиться на такие условия. В любом случае, нужно как можно быстрее возобновить сотрудничество с МВФ и получить от Фонда 12-15 млрд долларов сроком на 5-7 лет. Базовые требования МВФ – реформа ЖКХ, «Нафтогаза» и плавающий валютный курс - иду в русле экономической политики правительства реформаторов.

- Предыдущее правительство часто называют правительством олигархов, так как оно в большей степени отстаивало интересы приближенных к власти бизнес-групп, а не народа. Сможет ли новое правительство отстаивать интересы народа, малого и среднего бизнеса или это в реалиях нашей страны невозможно?

- Правительство профессионалов по определению и, по сути, должно быть правительством народа. Но как всегда есть одно «но». У народа есть краткосрочные интересы – большие зарплаты, пенсии, низкие цены прямо сейчас и т.д. И есть долгосрочные интересы – уверенность в завтрашнем дне, устойчивый рост благосостояния, хорошее образование, безопасность и справедливость во взаимоотношениях как с государством, так и друг с другом. Так вот, правительство профессионалов должно настроить экономический и административный механизмы на достижение долгосрочных целей и интересов народа. Поэтому народ такое правительство сначала не любит, но терпит, а уже потом - через 4-5 лет - начинает понимать его деятельность.

- Возможно ли такое правительство в Украине?

- Вероятность есть, но очень маленькая. Скажу честно: я сам не верю, что все мои советы президенту, правительству и оппозиции будут услышаны, а тем более реализованы. Ведь советы базируются на гипотезе или постулате о том, что все перечисленные игроки желают процветания Украине, ее народу и, конечно же, себе. К сожалению, реальность и новейшие экономические теории опровергают эту гипотезу. Я имею ввиду теорию "рент и естественного состояния" Д. Норта , Дж. Уоллиса и Б. Вайнгаста. Эти авторы, основываясь на достаточно глубоком эмпирическом анализе преимущественно стран Африки и Латинской Америки, пришли к таким выводам.

Общественный порядок "ренты" и "ограниченного доступа" характеризуется незначительным экономическим ростом, малым количеством организаций, системой социальных отношений, строящихся по принципу семейных и личных привилегий, неоднородностью принуждений к исполнению законов и незащищенностью прав собственности. Украина имеет именно такой порядок. Для порядка "открытого доступа" характерны экономическое развитие, демократия, обеспеченное и динамическое гражданское общество с многочисленными организациями и разветвленной системой безличных социальных отношений, включая верховенство закона и надежную защиту прав собственности. Именно ради такого политического строя собрался Майдан - как временный, но мощный институт гражданского общества.

Дальше начинается самое интересное. Согласно этой теории, формирование ренты (т.е. выгоды правящих элит) при условии ограниченного доступа к ресурсам, бюджету является не только способом грабежа государства и его народа, но и способом контроля над насилием в государстве. Именно благодаря доступу к ресурсам правящая партия привлекает в коалицию другие силы и таким образом обеспечивает политическую и, по возможности, социальную стабильность. Очень важно понять, что эта теория гипотетически допускает кооперацию (теневую коалицию) режима с оппозиционными партиями, силами и отдельными депутатами. Так и происходит, поскольку элита знает, что насилие сократит их личную ренту - они получают стимул не драться друг с другом. Более того, любая элита осознает, что другая элита руководствуется теми же стимулами. Таким образом, «в обычном состоянии политическая система управляет экономикой, используя ее для создания ренты, которая укрепляет политический порядок», пишет Д. Норт.

Идем дальше. Согласно этой теории, альтернативой порядку ограниченного доступа является неконкурентная рыночная экономика и демократия (то есть, ЕС), а насилие – «исходным состоянием, с которым необходимо соотносить политику взимания рент, должна быть неконкурентная рыночная экономика ..., а общество, которое погрязло в беспорядке и насилии», - пишут Норт и соавторы.

- И все-таки, согласно этой теории, какие варианты развития событий возможны в Украине?

- Первый, это - когда правящая коалиция усиливает теневую кооперацию (допуск к государственным ресурсам) со всей или частью оппозиционной «элиты» и идет на частичное временное уменьшение ренты для себя (разворовывание бюджета и т.п.) в пользу избирателей. При таких действиях напряжение в обществе временно ослабевает, а власть переизбирает старого или мирно допускает к власти нового президента или премьер-министра при условии сохранения системы ограниченного доступа.

Второй вариант. Правящая элита не идет на частичное уменьшение своей ренты в пользу лидеров оппозиции и народа. В таком случае как до, так и после выборов президента страна будет находиться в перманентном беспорядке, а насилие станет нормой.

И третий вариант - власть согласится на мирную смену системы «ограниченного доступа». При глобальной поддержке ЕС и МВФ Украина изменит социально-экономический уклад и перейдет к системе «открытого доступа», как это сделали все европейские страны.

Вероятность последнего сценария мала, но только он обеспечит устойчивый экономический рост. Первый и второй варианты, а именно они нас ждут, только оттягивают решение украинской драмы. Но и самое главное: все эти сценарии возможны только при одном условии – Россия не слишком грубо будет вмешиваться в дела Украины.

Дарья Андреева (УНИАН)