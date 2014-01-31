Украине нужен секвестр бюджета - эксперт

Сегодня в Украине нужно работать над секвестром бюджета, поскольку с каждым днем бюджет 2014 выглядит все менее реалистичным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

По его словам, доходы бюджета нужно уменьшить примерно вдвое. «Секвестр повысит доверие к власти и к политике, которая будет проводиться», - сказал Бураковский, добавив, что сегодня главным является удержание экономической ситуации.

Вместе с тем он отметил, что секвестр не означает сокращение финансирования бюджетных учреждений.

Также Бураковский считает, что Украина должна обратиться за помощью к Международному валютному фонду. По его словам, соглашение с МВФ может иметь различные варианты, которые, в частности, связаны с традиционными программами, но могут быть и другие схемы в связи с ситуацией, сложившейся в Украине.

По мнению эксперта, 2014 год будет тяжелым не только в политическом, но и в экономическом плане.

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Справка УНИАН. Впервые проект бюджета- 2014 был представлен в Верховной Раде 19 декабря 2013 года - с нарушением всех возможных сроков подачи проекта бюджета и его рассмотрения, прописанных Бюджетным кодексом.

Изначально бюджет формировался на основе следующих показателей: инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП - 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета - 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета – 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% ВВП. Предполагалось, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн, доход от приватизации составит 17 млрд грн.

16 января Верховная Рада без обсуждения приняла закон о госбюджете на 2014 год. «За» проголосовали 249 народных депутатов из 261, зарегистрированного в сессионном зале.

Вместе с тем после принятия закона опрошенные УНИАН депутаты от Партии регионов заявили, что госбюджет на 2014 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 4,7 %, доходы - 500 млрд грн, расходы - 570 млрд грн, дефицит на уровне 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, курс гривны на уровне 8,4-8,5 грн за доллар.

17 января Президент Виктор Янукович подписал закон о госбюджете-2014.

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