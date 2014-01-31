Миндоходов разработало новую форму декларации по налогу на прибыль банка

Министерство доходов и сборов Украины разработало новую форму налоговой декларации по налогу на прибыль банка, которая позволит обеспечить одинаковый подход к порядку составления отчетности, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Для приведения в соответствие с внесенными изменениями в Налоговый кодекс Министерством доходов и сборов Украины была разработана новая форма налоговой декларации по налогу на прибыль банка», - сообщили в ведомстве, ссылаясь на проект приказа Миндоходов, опубликованный на официальном веб-портале министерства.

Миндоходов считает, что новая декларация позволит усовершенствовать порядок налогообложения доходов банков и предотвратит недоразумения между контролирующими органами и налогоплательщиками.

Замечания и предложения к проекту приказа от физических и юридических лиц принимаются в течение месяца по электронной почте, указанной на сайте министерства.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре Президент Украины Виктор Янукович подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков и совершенствования некоторых положений”. Закон предусматривает, что информация об открытии или закрытии банковских счетов налогоплательщиками должна поступать в органы Миндоходов в день открытия или закрытия, а не в течение трех дней, как было раньше. Кроме того, отменена обязательная процедура получения справки о взятии на учет или снятии налогоплательщика с учета для регистрации этих данных в Едином реестре субъектов ведения хозяйства. Причем данные о взятии на учет или снятии с учета должны быть обнародованы также на сайте Миндоходов не позже чем, на следующий день с момента регистрации субъекта предпринимательства или снятия его с учета.

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