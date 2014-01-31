Беларусь повышает стоимость акцизов на алкоголь и табак на 50%

В Беларуси с 1 февраля 2014 года на 50% будет увеличена стоимость акцизных марок для маркировки алкогольных напитков и табачных изделий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Беларуси, соответствующее решение утверждено постановлением Министерства экономики Беларуси от 24 января 2014 года.

Так, стоимость акцизной марки для маркировки алкогольных напитков составит 460 рублей (0,05 долл.), табачных изделий – 180 рублей (0,02 долл.).

Справка УНИАН. Предыдущее повышение стоимости акцизных марок в Беларуси произошло 1 июля 2013 года – на 20%.

В Украине с 1 сентября 2013 года введены новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий.

Марки акцизного налога нового образца имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки, которые не позволят злоумышленникам их подделывать.

Цена на новые марки увеличилась: на алкогольные напитки — до 0,27 грн (0,03 долл.) за штуку, а для сигарет — на 0,142 грн (0,02 долл.) за штуку.