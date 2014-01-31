Доллар на межбанке вплотную приблизился к 8,7 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,6000/8,6500, к 12:00 цены сузился спрэд 8,6100/8,6200. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 8,6300/8,6700.

Читайте такжеВ НБУ уверяют, что рост курса доллара носит ситуативный характерРублевый рынок открылся котировками 0,2455/70, к 12:00 цены снизились 0,2444/50. К закрытию торгов цены поднялись 0,2450/60. В России курс доллар-рубль остался на том же уровне, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,2150 (+0.0000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3520/70. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,6475/11,7175, к 12:00 цены ушли вниз 11,6455/11,6650. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись 11,6725/11,7325.

fin.biz.ua