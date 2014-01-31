Миндоходов за неделю изъяли подакцизных товаров на 3 млн грн

Оперативники Министерства доходов и сборов Украины за неделю проведения спецоперации «Акциз-2014» изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму почти 3 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, на днях в рамках операции сотрудники Миндоходов совместно с коллегами из Государственной автоинспекции (ГАИ) на въезде в Киев задержали два грузовика, которые перевозили алкогольную продукцию. Весь товар был оклеен поддельными марками акцизного налога. Кроме того, один из водителей не имел никаких документов о происхождении и качестве ликеро-водочной продукции.

«Товар изъят, а его образцы направлены на экспертизу. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», - сообщило ведомство.

В министерстве также сообщили, что с начала года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму свыше 30 млн грн. В частности, табачных и ликеро-водочных изделий изъято на сумму около 23 млн грн. Кроме того, по данным Миндоходов, с начала 2014 года уже прекращена деятельность 18 незаконных производств алкогольных напитков.

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Как сообщал УНИАН, с 20 января 2014 года проводится спецоперация «Акциз-2014», которая направлена на ликвидацию теневых схем при производстве, обращении и контрабанде подакцизных товаров и предусматривает выезды сотрудников в другие регионы. К проведению спецоперации привлечены, в частности, сотрудники оперативных и следственных подразделений всех региональных органов Миндоходов.