Банк Новинского закончил год с убытком в 976 млн грн

Входящий в группу крупных банк «Форум» в 2013 году получил 976,146 млн грн убытка, в то время как за 2012 год банк получил 4,284 млн грн прибыли, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли на 20,04% - до 10,404 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 10,42%, до 7,286 млрд грн, обязательства - на 26,41%, до 9,091 млрд грн, средства клиентов - на 28,06%, до 7,361 млрд грн, собственный капитал снизился на 11% - до 1,313 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 5,935 млрд грн.

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Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.

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