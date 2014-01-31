Банк «Пивденный» за год нарастил прибыль на 3%

Входящий в группу крупных банк «Пивденный» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 2,77% – до 57,089 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли на 12,24% – до 11,239 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 11,41%, до 7,979 млрд грн, обязательства – на 13,99%, до 9,549 млрд грн, средства клиентов снизились на 1,80%, до 6,131 млрд грн, собственный капитал вырос на 3,31% - до 1,691 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 956,894 млн грн.

Читайте такжеБанки Украины отчитались за 2013 год

Справка УНИАН. Банк «Пивденный» (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков. Основными владельцами банка являются Юрий Родин и члены его семьи, Алла и Левон Ванецьянцы, Марк Беккер и компания "Теком".

В 2012 году банк «Пивденный» увеличил прибыль на 4,9% по сравнению с 2011 годом – до 55,55 млн грн.

Читайте такжеПрибыль банков Украины в 2013 году составила 2,5 млрд грн