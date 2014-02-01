Евросистема за год сократила международные резервы на 21%

Совокупные международные резервы Евросистемы (национальных центральных банков стран еврозоны и ЕЦБ) за 2013 год снизились на 21% и составили на конец декабря 542,372 миллиарда евро против 689,353 миллиарда евро на конец 2012 года, свидетельствует статистика ЕЦБ, передает РИА «Новости».

Резервы сократились в основном из-за снижения стоимости золота. Так, объем золота на конец 2013 года составил 301,935 миллиарда евро против 437,242 миллиарда евро на конец 2012 года. При этом физический объем золота в резервах сократился до 346,566 миллиона тройских с 346,693 миллиона тройских унций.

Золото в 2013 году сильно снизилось в цене, и многие эксперты полагают, что оно потеряло статус надежного актива.

ЕЦБ приводит данные по рыночной цене инструментов.

Объем инструментов в иностранной валюте на конец года составил 160,019 миллиарда евро (против 166,187 миллиарда евро на конец 2012 года), СДР - 50,131 миллиарда евро (против 52,784 миллиарда евро), резервной позиции в МВФ - 28,930 миллиарда евро (против 31,934 миллиарда евро).

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