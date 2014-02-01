Дефицит бюджета Канады сократился до 549,9 млн долл.

Дефицит бюджета Канады в ноябре существенно сократился в годичном выражении, что обусловлено ростом поступлений от личного подоходного налога, корпоративного и НДС, сообщает Вести.Экономика.

Согласно данным министерства финансов, в позапрошлом месяце дефицит бюджета составил 614 млрд канадских долларов (549,9 млн долл.) против 1,7 канадских долларов (1,520 млрд долл.). зафиксированных в ноябре 2012 года.

Министерство финансов отметило, что снижение дефицита продиктовано значительными ростом налоговых выплат, которые в ноябре выросли в годичном выражении на 9,3%.

Поступления от личного подоходного налога возросли на 7,7%, корпоративного налога - на 4,2%, средства, полученные от НДС, подскочили на 22,1%, в целом общий доход составил 8,2%.

Банк Канады повысил прогноз по росту экономики с 2,3% до 2,5% на 2014 г., а также сообщил, что инфляция будет ниже целевого уровня в течение всего текущего года.

"Укрепление мировой экономики и недавнее снижение курса канадского доллара должны способствовать укреплению роста, - говорится в заявлении. – Время и направление следующего изменения ставки будут зависеть от того, как новая информация повлияет на баланс рисков".

Читайте такжеДефицит госбюджета за год вырос на 21,2%