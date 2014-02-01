EBA опубликовало параметры стресс-теста банков Евросоюза

Европейское банковское управление опубликовало ключевые критерии тестирования банков ЕС, которое начнется в мае 2014 года, передает Вести.Экономика.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Европейского банковского управления (European banking authority, EBA), требования к уровням капитала первого уровня банков составят 8% при базовом сценарии и 5,5% при неблагоприятном сценарии.

Проверки регуляторов пройдут Deutsche Bank, Dexia, Danske Bank, UniCredit, Barclays, Swedbank и другие компании. Всего будет протестировано 124 банка (полный список: "2014 EU-wide stress test sample of banks", PDF).

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Стабильность банков ЕС будет оцениваться в течение трех лет, в 2014-2016 годах. В ходе тестирования будут проверены как балансовые активы банков, так и внебалансовые позиции, открытые банками.

Тестирование будет проводиться по общему набору рисков: кредитные риски, рыночные риски, суверенные риски, риски, ассоциированные с секьюритизацией активов, а также риски, связанные со стоимостью фондирования (привлечения заемных средств).

Подробная методология и различные варианты сценариев стресс-тестов будут опубликованы в апреле. Результаты по отдельным банкам будут опубликованы в конце октября 2014 года.

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