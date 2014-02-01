Эскалация политического противостояния обернется снижением роста — эксперт

«Ближайшие перспективы роста Украины зависят от ряда критических факторов, включая разрешение текущего политического конфликта и экономические отношения с Россией. После подписания Украиной в декабре соглашения с Россией мы улучшили прогноз проста ВВП в 2014 г. на 1,0 п.п. до 2,5% г/г, ожидая, что оживление торговли с РФ обеспечит рост производства в ориентированных на экспорт отраслях, а щедрая финансовая поддержка России позволит украинским властям пойти на смягчение фискальной политики. Однако, недавняя эскалация политического противостояния внутри страны сделала перспективы дальнейшей поддержки со стороны России туманными (пакет финансовой помощи был приостановлен, и одновременно усилились таможенные проверки на границе с РФ), что несет существенные риски снижения нашего прогноза ВВП на 2014 год», — заявила Белан.

В IV квартале 2013 года наблюдался экономический рост: реальный ВВП Украины увеличился на 3,7% к аналогичному периоду 2012 года после снижения пять кварталов подряд. По мнению аналитиков «Dragon Capital» этому способствовал существенный рост в агросекторе и промышленности.

«В четвертом квартале сельское хозяйство продемонстрировало существенный рост производства на 43% г/г (по сравнению с оценочными 1,3% в третьем квартале), чему способствовал рекордный урожай зерновых (63 млн. т., +36% г/г) и задержка уборочной кампании. Также в декабре несколько улучшились показатели в промышленности, что позволило сократить темпы снижения промышленного производства в IV квартале 2013 года до 3,2% г/г с -5,0% в III квартале 2013 года. В годовом же выражении, значительный рост в сельском хозяйстве (+13,7% г/г) почти полностью нивелировал снижение промышленного производства на 4,7% г/г», — пояснила Белан.